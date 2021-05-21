Переслідуваному в Росії історику Дмитрієву присудили премію Норвезького Гельсінкського комітету

Голова відділення товариства "Меморіал" у російському регіоні Карелія, дослідник сталінських репресій Юрій Дмитрієв став лауреатом премії Свободи імені Андрія Сахарова, яку присуджує Норвезький Гельсінський комітет.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Юрій Дмитрієв відомий своєю роботою з виявлення жертв радянського терору в Карелії, де десятки тисяч людей були розстріляні і вбиті без суду і слідства і поховані в братських могилах. Дмитрієв буквально зібрав кістки жертв у цих масових похованнях, упізнав їх по іменах і повернув їм гідність", - сказав генеральний секретар комітету Гейр Хеннеланд.

Він додав, що можна "провести риску" від Андрія Сахарова, який боровся за те, щоб "Росія подивилася в лице своєму минулому і важливості документування правди для запобігання новим злочинам", і до діяльності Юрія Дмитрієва.

У зв’язку з обмеженнями, пов’язаними з пандемією COVID-19, церемонія нагородження відбудеться 29 жовтня.

Дмітрієва затримали у грудні 2016 року через анонімне звернення до правоохоронців. Слідчі заявили, що 62-річний історик з 2008 до 2015 року начебто фотографував оголеною свою 11-річну прийомну доньку.

У правозахисній організації "Меморіал" пояснюють, що фото не оброблялися і не роздруковувалися, нікому їх не показували та не поширювали в інтернеті. На жодному знімку немає інших людей, предметів, імітації будь-якої дії. Самого Дмитрієва на кадрах немає.

Історик провини не визнав. За його словами, фотографував він дитину для моніторингу її здоров'я і звітності перед органами опіки.

На початку 2018 року історика відпустили із СІЗО, а у квітні виправдали за звинуваченням у виготовленні порнографії та ненасильницьких розпусних діях. У червні слідство проти Дмитрієва відновили. Тоді допитали колишню прийомну доньку вченого, яку він узяв із дитячого будинку 2008 року, коли їй було три роки.

Дівчина начебто розповіла, що батько допомагав їй купатися, дивився, чи немає на тілі ударів, перевіряв її одяг. Слідчий кваліфікував це як "дії сексуального характеру".

27 червня 2018 року Дмитрієва вже затримали через начебто насильницькі дії сексуального характеру щодо особи до 14 років.

Нагадаємо, Дмитрієв із 1990-х років досліджував репресії в Карелії, в тому числі розшукував місця розстрілів і поховань. Найбільша його знахідка - Сандармох, урочище, де розстріляли 9 тис. в'язнів.

Після винесення виправдувального вироку Дмитрієв отримав премію Московської Гельсінської групи за внесок у захист прав людини і став фіналістом премії Бориса Нємцова. Справа Дмитрієва викликала великий резонанс, на підтримку вченого і правозахисника виступило багато артистів, письменників і музикантів.