Україна та ЄС попередньо узгодили взаємне визнання "паспортів вакцинації"

Україна та ЄС досягли політичної згоди щодо можливого взаємного визнання “паспортів вакцинації”. Реалізація такого рішення може бути швидко втілена і на технічному рівні.

Про це в четвер у Брюсселі заявила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, повідомляє “Укрінформ”.

Вона зауважила, що розробляючи власні зразки “паспортів вакцинації”, Україна тісно співпрацювала з Єврокомісією для забезпечення їх взаємосумісності з європейськими сертифікатами вакцинації.

“Весь процес розробки українських паспортів вакцинації здійснювався відразу з командою Європейської Комісії, яка розробляла формат Європейського цифрового паспорта (Цифрового зеленого сертифіката - ред). Тобто взаємосумісність - це була основа, яка закладалася в нашу роботу з першого дня. Політична домовленість є, є і технічні рішення як з нашого боку, так і від Європейської Комісії. Я думаю, що взаємне визнання - це буде такий швидкий технічний процес, якщо це буде необхідно”, - сказала Стефанишина.

Вона зазначила при цьому, що це політичне рішення стосується також визнання вакцин з третіх країн. В Україні повністю готова ІТ-інфраструктура, щоб видавати сертифікати, які відповідають стандартам ЄС. Це рішення фактично відновлює можливість для повноцінного руху громадян України в межах Євросоюзу.

Стефанишина також додала, що наразі ведеться активна робота щодо нормативного оформлення цих домовленостей. В міністерстві очікують, що цей процес буде завершений до кінця червня.

Нагадаємо, вчора постійні представники країн ЄС домовилися про послаблення обмежень на в'їзд громадян третіх країн, які, зокрема, вакциновані від коронавірусу. Рекомендацію ще має затвердити Рада ЄС.