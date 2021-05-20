Меркель заявила про законне право Ізраїлю на самооборону

Німеччина підтримує Ізраїль у конфлікті з палестинцями і виступає за довгострокову нормалізацію ситуації в регіоні.

Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, виступаючи на форумі, який організувала суспільно-правова медіакомпанія WDR, передає Deutsche Welle.

Меркель наголосила, що Ізраїль має законне право на самооборону, і заявила, що вважає правильним активне використання ним цього права.

З іншого боку, Німеччина хоче внести свій вклад у пошук дипломатичного рішення для нормалізації ситуації в регіоні. За словами Меркель, шукати шлях вирішення проблеми слід спільно з партнерами в США, Франції та Великобританії, і в рамках обговорення всередині Євросоюзу.

Канцлерка також розкритикувала позицію Угорщини, блокувати спільну резолюцію країн ЄС щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Меркель зазначила, що мають бути "непрямі контакти" з радикальним ісламістським рухом ХАМАС через Єгипет або інші арабські країни. На її думку, без залучення ХАМАС в процес переговорів припинення збройного протистояння неможливо.

Канцлерка Німеччини жорстко засудила антисемітські акції, які пройшли у кількох німецьких містах. Вона вказала, що можна критикувати ізраїльську політику, однак антисемітизм "зустріне в Німеччині абсолютну нетерпимість".

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден висловив підтримку законному праву Ізраїлю захищати себе.

Від початку нового загострення конфлікту між Ізраїлем та палестинським угрупуванням ХАМАС бойовики випустили із сектора Гази понад 3 тис. ракет. 17 травня ізраїльські військові заявили про знищення шляхом авіадуарів 15 кілометрів тунелів бойовиків та дев'яти будинків лідерів ХАМАС у смузі Гази. Мешканці Гази назвали цей обстріл найпотужнішим за тиждень зіткнень.

Про перебіг подій читайте в репортажі LB.ua "Ізраїль продовжує вести бій. Нові загрози".

Припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС може набути чинності вже 21 травня. Про це з посиланням на джерела, які брали участь у перемовинах