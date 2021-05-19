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Із Сектора Гази обстріляли південь і центр Ізраїлю

Ізраїль уночі здійснював удари з реактивних літаків. 

Із Сектора Гази обстріляли південь і центр Ізраїлю
Фото: Надін Калін

Терористи із Сектора Гази обстріляли ракетами центральні і південні райони Ізраїлю, при цьому в ХАМАС заявили, що цілілися в бази ізраїльських Повітряних сил. Сирени тривоги спрацювали у прикордонних з Газою населених пунктах, південних містах Ашдод та Ашкелон і центральних містах Рехевот і Пальмахім, а також на низці авіабаз між ними, пише Time of Israel

"Бази, які були ціллю, – це Хатзор, Хацерим, Неватім, Тель Ноф, Пальмахім та Рамон", - заявилив у ХАМАС. 

Спікер Сил оборони Ізраїлю заявив, що військові не мають даних про те, що ворожі ракети вразили якусь із авіабаз. Одна ракета впала у полі біля бази Тель Ноф. Зазначається, що випущені ХАМАС ракети вразили цивільні райони. 

Інформації про постраждалих від обстрілу з 8 вечора по 2 ранку немає, більшість ракет перехопила система "Залізний купол". За офіційними даними, з ночі вівторка і до ранку середи по Ізраїлю з Гази було випущено близько 50 ракет, 10 з них впали біля кордону всередині анклаву Палестини.

З іншого боку кордону із Сектором Гази ізраїльські літаки наносили авіадуари, заявили в палестинському медіацентрі, пов'язаному з ХАМАС. Повідомляється, що в ході нічних атак було вбито 10 членів ХАМАС та палестинського Ісламського джихаду. Понад 50 реактивних літаків Ізраїлю за допомогою бомб вразили підземну мережу тунелів на півні Гази і знищили близько 12 її кілометрів. Ці тунелі ХАМАС використовує для укриття від обстрілів. 

Нагадаємо, що протистояння між Ізраїлем та ХАМАС знову почалося минулого тижня. До Ізраїля вже перестали літати літаки всіх авіаліній, а Україна готує евакуацію своїх громадян із Сектора Гази. 

У Секторі Гази загинули 217 людей, зокрема понад 60 дітей. У Ізраїлі загинули 12 людей, включно з п'ятирічним хлопчиком і 16-річної дівчиною. 

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