Після цього військові висуватимуться на полігони для виконання навчально-бойових завдань.

У Білорусі почалася раптова перевірка бойової готовності ракетних військ збройних сил.

Про це повідомляє телеграм-канал Міністерства оборони країни.

"Під керівництвом начальника ракетних військ і артилерії Збройних Сил генерал-майора Геннадія Козловського почалася раптова перевірка бойової готовності ракетних військ Збройних Сил Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до перевірки залучаються військові частини та підрозділи комплексів тактичних ракет "Точка-У", реактивних систем залпового вогню "Полонез", "Смерч", "Ураган". Всього буде задіяно до 100 одиниць техніки і понад 500 чоловік особового складу.

"Після виконання заходів підготовки військові частини і підрозділи висуватимуться на полігони Збройних Сил для виконання навчально-бойових завдань. Завершиться перевірка контрольними заняттями з нанесення ракетних ударів", - заявили в Міноборони.

Нагадаємо, напередодні Олександр Лукашенко підписав закон, який знімає із силовиків відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті застосування фізичної сили, бойової та спецтехніки, спецзасобів та зброї "з урахуванням обстановки".