Внаслідок обстрілу з Гази в Ізраїлі загинули двоє іноземців, - ЗМІ

В результаті ракетного обстрілу півдня Ізраїлю з Сектору Газа загинули двоє іноземних робітників, ще декілька людей отримали поранення.

Про це повідомляє ізраїльська газета Haaretz.

Зазначається, що загиблі - громадяни Таїланду.

Сімох поранених госпіталізували до лікарні в Беер-Шеві. Один постраждалий у тяжкому стані, решта - отримали поранення середньої тяжкості.

Крім того, як повідомляє агентство Times of Israel, ще 10 людей отримали поранення в результаті мінометного обстрілу в районі міста Ешколь.

Нагадаємо, від початку нового загострення конфлікту між Ізраїлем та палестинським угрупуванням ХАМАС бойовики випустили із сектора Гази понад 3000 ракет, понад 1200 з яких були перехоплені системою протиповітряної оборони "Залізний купол". 450 снарядів вдарило по території сектора Гази, не долетівши до Ізраїлю. Решта дісталася цілі. Однак ті, що долетіли, влучили в будинки південних міст: Ашдода, Ашкелона, Беер-Шеви, Сдерота - містечка, яке на самому кордоні і яке завжди потерпає першим, коли починаються обстріли.

17 травня ізраїльські військові заявили про знищення шляхом авіадуарів 15 кілометрів тунелів бойовиків та дев'яти будинків лідерів ХАМАС у смузі Гази. Мешканці Гази назвали цей обстріл найпотужнішим за тиждень зіткнень.

Про перебіг подій читайте в репортажі LB.ua "Ізраїль продовжує вести бій. Нові загрози".