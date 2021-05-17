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Армія Ізраїлю заявила про ліквідацію одного з командирів "Ісламського джихаду"

Хусам Абу Арбід керував ракетними обстрілами ізраїльської території.

Армія Ізраїлю заявила про ліквідацію одного з командирів "Ісламського джихаду"
Фото: newsru.co.il

Армія оборони Ізраїлю і Загальна служби безпеки (ШАБАК) заявили про ліквідацію командира північного округу "Бригад Аль-Кудса" (військове крило "Ісламського джихаду") Хусам Абу Арбіда.

Про це з посиланням на пресслужба ЦАХАЛу повідомляє Newsru.co.il.

Зазначається, що Абу Арбід займав цей пост понад 15 років, був відповідальним за обстріл ізраїльської території протитанковими ракетами.

Крім того, Хусам Абу Арбід керував ракетними обстрілами ізраїльської території.

За даними палестинських джерел, ізраїльські ВПС атакували три автомобілі на перехресті Абу-Хасир у місті Газа. У результаті цієї атаки було вбито Хусам Абу Арбіда і ще двох бойовиків.

Напередодні Ізраїль заявив, що розбомбив будинок лідера ХАМАСу.

Уранці понеділка ізраїльські військові заявили про знищення шляхом авіадуарів 15 кілометрів тунелів бойовиків та дев'яти будинків лідерів ХАМАС у смузі Гази. Мешканці Гази назвали цей обстріл найпотужнішим за тиждень зіткнень.

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