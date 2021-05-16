Україна передала США список для отримання військової допомоги, - Кулеба

Українська сторона не сумнівається, що отримає певну кількість позицій з цього списку.

Україна передала США список найбільш екстрених потреб Збройних сил та розраховує на отримання допомоги.

Про це в інтерв'ю Deutsche Welle заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

“Ми передали США список найбільш екстрених потреб української армії. Деякі позиції з цього списку виконати легше, інші складніше. Ми не розраховуємо отримати все й одразу, але ми домагаємося прогресу по цих позиціях, які можливо отримати на даний момент. Я не сумніваюся, що ми отримаємо певну кількість позицій з цього списку. І це не вимагає відповідних витрат. Це питання кооперації, технічних деталей”, - сказав Кулеба.

“Ми не очікуємо прибуття іноземних військ, щоб допомогти нам. Але ми очікуємо від наших партнерів забезпечення України тією підтримкою, яку вони можуть запропонувати, щоб допомогти нам вистояти в цьому конфлікті за нашу країну”, - додав міністр.

Нагадаємо, 27 квітня стало відомо, що Сполучені Штати надали Міністерству оборони України допомогу на 7,85 млн доларів.

Раніше повідомляли, що США додатково виділили $155 млн на підтримку України.