Марін Ле Пен і “Національне зібрання” підозрюють у розтраті 6,8 млн євро держкоштів

Лідерку французького ультраправого "Національного зібрання" Марін Ле Пен підозрюють у систематичному зловживанні коштами європейських фондів.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на Journal du Dimanche.

Розслідування справи тривало 5 років.

"Національне зібрання" через своїх керівників та менеджерів створило шахрайську організовану систему розкрадання європейських фондів на свою користь через фіктивні посади помічників Європарламенту, повідомили у Центральному антикорупційному управлінні.

Така інформація міститься у зведеній доповіді на 98 сторінок від 15 лютого, адресованій паризькій слідчій Клер Тепо.

Слідчі підсумовують свої дії (обшуки, експертизи, допити, документи) і вважають, що виявили достатньо доказів для 17 лідерів, депутатів та наближених до ультраправої партії осіб, які можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за "розтрату державних коштів" або приховування цього правопорушення.

За сукупністю показань і фактів, що містяться в документі, робиться висновок про те, що Ле Пен є відповідальною за організацію цієї схеми.

Загалом йдеться про розтрату коштів на суму 6,8 млн євро.

Марін Ле Пен водночас називає розслідування елементом політичної боротьби. "Journal du Dimanche, офіційний орган макроністської влади, піднімає нескінченну справу парламентських помічників, як і на кожних виборах. Нічого нового під сонцем" – заявила вона.

Додамо, у 2019 році суд ЄС вже зобов'язав Ле Пен відшкодувати Європарламенту 300 тис. євро у зв'язку з тим, що вона не змогла довести, що її помічниця фактично виконувала свої обов'язки.

Нагадаємо, суд у Нантері виправдав Ле Пен, а також її однопартійця євродепутата Жильбера Коллара, у справі про поширення ненависті через публікації в соцмережах фотографій розправ бойовиків міжнародного терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ).