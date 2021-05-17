Вихід Білла Гейтса з ради директорів Microsoft був пов'язаний з романом із колегою, – WSJ

Прессекретарка Гейтса спростовує цю інформацію і каже, що він просто захотів більше часу приділяти благодійності.

Торік рада директорів Microsoft Corp. попросила співзасновника компанії Білла Гейтса вийти з її складу на тлі розслідування його романтичних стосунків з колегою. Про це пише Wall Street Journal з посиланням на знайомі з ситуацією джерела.

Члени ради директорів наприкінці 2019 року найняли юридичну фірму для проведення розслідування після того, як інженер Microsoft у листі повідомила, що протягом багатьох років мала сексуальні стосунки з Гейтсом.

У ході розслідування деякі представники ради вирішили, що Гейтсу більше не можна займати посаду директора в Microsoft – компанії, яку він заснував і якою керував протягом десятилить. Гейтс пішов у відставку ще до завершення розслідування.

"У другій половині 2019 року Microsoft отримала повідомлення про те, що Білл Гейтс намагався встановити близький контакт зі співробітницею компанії у 2000 році", – сказав представник компанії.

Він підтвердив, що комітет ради директорів розглянув цю проблему завдяки ретельному розслідуванню юридичної фірми.

Прессекретарка Гейтса заявила, що роман 20-річної давнини "закінчився полюбовно".

"Рішення покинути раду директорів жодним чином не було з цим пов'язане. Фактично, він висловив зацікавлення тим, щоб більше приділяти увагу своїй благодійності", – заявила вона.

Саме таку позицію щодо виходу з ради оголосили зразу після цього рішення у 2020 році.

Нагадаємо, кілька тижнів тому співзасновник і колишній генеральний директор компанії Microsoft Білл Гейтс та його дружина Мелінда заявили, що планують розлучитися. Гейтс заявив, що таке рішення було ухвалено, бо подружжя більше не вірить, що "може розвиватися як пара на наступних етапах життя".