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Білл та Мелінда Гейтси розлучаються, їхні статки оцінюють у майже $146 млрд

Одна з найбагатших пар світу прожила разом 27 років, у них троє дітей.

Білл та Мелінда Гейтси розлучаються, їхні статки оцінюють у майже $146 млрд
Фото: ЕРА/UPG

Співзасновник і колишній генеральний директор компанії Microsoft Білл Гейтс та його дружина Мелінда заявили, що планують розлучитися.

Про це пише bloomberg.com.

Пара розлучається після 27 років шлюбу. За версією Bloomberg Billionaires Index, їхній статок становить близько 146 мільярдів доларів. Про фінансові плани Гейтсів наразі невідомо.

"Після довгих роздумів і роботи над нашими стосунками ми прийняли рішення розірвати наш шлюб. Ми більше не віримо, що можемо розвиватися як пара на наступних етапах нашого життя. Ми виховали трьох неймовірних дітей і створили фонд, який працює у всьому світі, щоб забезпечити всім людям здорове, продуктивне життя", – написав Білл Гейтс у Твіттері.

Білл Гейтс, 65-річний співзасновник Microsoft Corp., є четвертою найбагатшою людиною світу. 56-річна Мелінда Гейтс – колишній менеджер корпорації Майкрософт, яка здобула популярність на міжнародному рівні, керуючи “Bill & Melinda Gates Foundation”.

Вони залишаться співголовами та довіреними особами фонду і продовжать спільно працювати у цьому напрямку.

Це друге розлучення серед найбагатших людей світу за останні роки, після оголошення про розлучення Джеффа Безоса та Маккензі Скотт у 2019 році. Скотт у вересні 2020 року стала найбагатшою людиною світу зі статком $68 млрд.

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