Воррен Баффет назвав ім'я свого наступника у Berkshire Hathaway

Мільярдер Воррен Баффет визначився зі своїм наступником в Berkshire Hathaway. Ним стане заступник голови ради директорів компанії з нестрахових операцій Грег Абель, який три роки тому вже був названий одним з двох кандидатів в наступники Баффета.

Про це повідомляє The Bell.

Тема наступника 90-річного мільярдера в черговий раз піднялася після його суботнього щорічного виступу перед акціонерами.

Баффет заявив, що децентралізована природа компанії вимагає від її керівника певного типу корпоративної культури. Багаторічний партнер Баффета, 97-річний Чарлі Мангер, зазначив, що таким вимогам відповідає Абель.

Сьогодні в розмові з CNBC Баффет підтвердив, що Абель стане його наступником.

Нагадаємо, питання про те, хто прийде на зміну мільярдерові, обговорюється вже більше 15 років. У 2018 році Баффет повідомив, що буде вибирати з двох кандидатів - Абеля і керівника перестрахувального бізнесу Berkshire Hathaway Аджіта Джейна. Обидва тоді ж були призначені віцепрезидентами компанії.