КНДР пригрозила відповіддю на "ворожі наміри" політики Байдена

Північна Корея випустила серію заяв щодо невдоволеності політикою президента США Джо Байдена та його союзників. КНДР вважає, що нещодавні коментарі Вашингтона є "доказом ворожої політики", які вимагають відповіді, пише Reuters з посиланням на державні інформагентстві Північної Кореї.

Мова йде про заяви Вашингтона щодо завершення аналізу політики КНДР відносно прав людини. Представник північнокорейського МЗС у відповідь на це звинуватив Вашингтон у "образі гідності верховенства країни".

Чиновник заявив, що критика ситуації з правами людини в КНДР є "провокацією", яка доводить, що Штати готуються до "рішучого протистояння" з КНДР.

Гендиректор Департаменту щодо справ США при корейському МЗС Квон Чен Гун прокоментував заяву Байдена про те, що ядерні програми в КНДР та Ірані є загрозами, которі будуть усунені завдяки дипломатії та суровому стримуванню. Чен Гун назвав нелогічним "посягання на право Північної Кореї на самооборону".

"Його заяви чітко відображають намір продовжувати проведення ворожої політики відносно КНДР, як це США робили більше ніж півстоліття", - заявив гендиректор департаменту.

Нагадаємо, у березні віцепрезидентка Трудової партії Північої Кореї, сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон оголосила застереження для США на тлі візиту топдипломатів адміністрації Джо Байдена до Японії. "Ми використовуємо цю можливість для попередження нової адміністрації, яка з усіх сил намагається розповсюдити запах пороху на нашій землі. Якщо вона (адміністрація) хоче спати спокійно протягом наступних чотирьох років, їй краще утриматися від роботи, яка може призвести до втрати сну", – заявила вона.