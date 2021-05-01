Киргизстан заявляє про обстріли житлових будинків таджицькими військовослужбовцями

За попередніми даними ЗМІ, з обох сторін конфлікту постраждали понад 200 осіб і близько 40 загинули, зокрема 12-річна дівчинка.

У суботу, 1 травня таджицькі військовослужбовці відкрили вогонь по житлових будинках громадян Киргизстану.

Про це пише Interfax.ua з посиланням на прикордонну службу Держкомітету нацбезпеки країни.

"Станом на 12:45 1 травня ситуація на киргизько-таджицькій ділянці держкордону напружена. У місцевості Арка Лейлекського району Баткенської області таджицькі військовослужбовці відкрили вогонь по житлових будинках громадян Киргизстану. Жителі села були раніше евакуйовані", - говориться в повідомленні.

Прикордонні підрозділи Киргизстану зайняли оборонні позиції, заявили у відомстві.

Коментарів таджицької сторони поки не надходило, зазначило видання.

За останньою інформацією Міністерства охорони Киргизстану, внаслідок конфлікту постраждало 154 особи, 31 людина померла. Серед них: 121 цивільний, 23 силовиків та щодо 10 осіб інформацію уточнюють.

У країні оголошено траур, на всій території країни і на будівлях дипломатичних і консульських установ за кордоном будуть приспущені державні прапори.

Як пише centralasia.media, за попередніми даними, з обох сторін конфлікту постраждали більше 200 громадян і близько 40 загинули, зокрема 12-річна дівчинка.

Нагадаємо, конфлікт між Киргизстаном і Таджикистаном пов'язаний зі спробою таджиків встановити камери відеонагляду в районі водозабору "Головний" на кордоні. За даними місцевих жителів, влада Киргизстану раніше встановила такі ж камери зі свого боку, але виступила проти їх встановлення зі сторони Таджикистану.

Протистояння спочатку відбувалося на рівні місцевих жителів, які закидували одне одного камінням. У четвер 29 квітня сутички переросли в стрілянину між військовими підрозділами обох країн.

Протяжність таджицько-киргизького кордону становить 970 кілометрів. З них делімітовано і демарковано тільки 519 кілометрів. На лінії кордону є 70 спірних ділянок, що часто призводить до розбіжностей з приводу використання води, пасовищ і землі серед жителів прикордонних районів, і іноді - аж до загибелі і поранення людей.

Водозабір "Головний" був побудований в 60-х роках за заявкою Киргизької РСР, але Таджикистан вважає, що він знаходиться на його території. Конфлікти між жителями сіл, розташованих поряд з водозабором, відбувалися і раніше. У 2014 році в такому конфлікті з обох сторін постраждали дев'ять осіб.