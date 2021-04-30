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Посольство США закликало американців з візами, які закінчуються, залишити Росію

Країну рекомендують покинути до 15 червня. 

Посольство США закликало американців з візами, які закінчуються, залишити Росію
Фото: EPA/UPG

Посольство Сполучених Штатів у Росії рекомендує співвітчизникам, у яких закінчується термін дії російської візи, покинути країну до 15 червня.

Про це повідомляє пресслужба посольства США в РФ.

"Якщо ви є громадянином США, який знаходиться в Росії, і термін дії вашої візи закінчився, ми рекомендуємо вам покинути Росію до 15 червня, крайнього терміну, встановленого урядом Росії. Якщо ви плануєте залишитися в Росії після закінчення цього терміну, відвідайте місцеве відділення МВС, щоб оформити необхідні документи, як нещодавно запропонувало МВС РФ". - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що з 12 травня посольство припиняє видачу американських віз громадянам Росії. Як зазначається, видавати будуть лише дипломатичні візи.

Також з 12 травня дипмісія США буде надавати тільки консульські послуги американцям і з обмеженої кількості невідкладних випадків. У посольстві зазначили, що на такі заходи доведеться піти через те, що російська влада заборонила наймати на роботу громадян РФ. Тому консульський персонал доведеться скоротити на 75%.

Нагадаємо, колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив про загрозу повторення кризи, подібної до Карибської.

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