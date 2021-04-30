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Десятки людей загинули в тисняві на стотисячному фестивалі в Ізраїлі

Свято проводили, незважаючи на карантинні обмеження.

Щонайменше 44 людини загинули і понад 100 отримали поранення внаслідок тисняви на єврейському фестивалі Лаг ба-Омер на горі Мерон на півночі Ізраїлю за участю 100 тисяч осіб, інформує ActivNews24.

За даними джерел у поліції, паніка й тиснява були викликані тим, що деякі учасники фестивалю посковзнулися на сходинках, у результаті чого почалася ланцюгова реакція.

Спочатку ЗМІ повідомляли про обвалення трибуни, після чого почалася тиснява. На відеокадрах з місця події видно довгі ряди мішків з тілами, що лежать на землі. На місці працюють парамедики і рятувальники, залучені солдати ЦАХАЛ. Найбільш важкопостраждалих евакуюють гелікоптерами.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу назвав інцидент "важкою катастрофою". Свято, на яке зібралися десятки тисяч людей, проводили, незважаючи на антивірусні обмеження.

Фото: twitter.com/HSajwanization

Фото: twitter.com/HSajwanization

Фото: twitter.com/HSajwanization

Це найбільший масовий захід у країні, відколи в Ізраїлі були скасовані карантинні обмеження. Торік Лаг ба-Омер скасували.

Свято проводиться щорічно біля місця поховання рабі Шимона бар Іохая - одного з найвизначніших єврейських книжників, що жив у II ст. нашої ери. Згідно з традицією, він вважається основоположником кабалістичного вчення. Свято, що відзначається в день його смерті, супроводжується розведенням багать, співами і танцями.

Нагадаємо, на початку січня 2020 року в тисняві на похороні іранського генерала Касема Сулеймані у м. Кермані загинули 35 осіб, не менш ніж 48 зазнали травм.

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