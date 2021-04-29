Європарламент схвалив запровадження COVID-сертифікатів, але з умовами

Європарламент ухвалив свою переговорну позицію щодо COVID-сертифікатів, які підтверджуватимуть вакцинацію, імунітет або ж негативний тест на коронавірус. За неї проголосували 540 євродепутатів, 119 були проти, ще 31 - утримався.

За додатковий документ, який поширює дію сертифікатів на громадян третіх країн, котрі мешкають у ЄС, проголосували 540 європарламентарів, 80 - висловилися проти, ще 70 - утрималися. Результати голосування оголосили вранці четверга, 29 квітня, повідомляє DW.

Рада ЄС свою переговорну позицію ухвалила 14 квітня. Планується, що сертифікати можна буде отримувати з червня.

Єврокомісія пропонувала назвати ці документи "цифровим зеленим сертифікатом". Натомість Європарламент хоче перейменувати їх на "сертифікат ЄС щодо COVID-19", який може бути як у цифровому, так і в паперовому форматі. Він, як і пропонувала Єврокомісія, міститиме одразу три види сертифікатів: щеплення, негативного тесту або ж підтвердження, що людина хворіла на COVID-19 й одужала.

У Європарламенті наголосили, що COVID-сертифікат не буде діяти як документ, необхідний для подорожей, і також не стане умовою для вільного пересування у ЄС. "Щодо тих, хто має COVID-сертифікат, не повинні застосовуватися додаткові обмеження на подорожі, такі як карантин, самоізоляція чи тестування", - додали у пресслужбі Європарламенту.

"Нам необхідно ввести в дію сертифікат ЄС COVID-19, щоб відновити довіру людей до Шенгену, поки ми продовжуємо боротьбу з пандемією", - сказав голова комітету ЄП з громадянських свобод і доповідач з цього питання Хуан Фернандо Лопес Агілар.

Він додав, що держави-члени ЄС не повинні вводити додаткових обмежень після того, як сертифікат набуде чинності, а вакцини і тести повинні бути доступними і безкоштовними для всіх громадян, передає "Інтерфакс-Україна".

Позиція Європарламенту буде основою для його переговорів з Радою ЄС, перш ніж буде прийнято остаточне рішення.

Як повідомляли, Всесвітня організація охорони здоров'я не підтримує запровадження так званих "паспортів вакцинації" для в'їзду або виїзду з країни "з міркувань справедливості".