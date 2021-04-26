Керівник британської спецслужби MI6: Росія слабшає
Керівник британської спецслужби MI6: Росія слабшає
Байден признал геноцид армян. Зачем и что это означает
Байден признал геноцид армян. Зачем и что это означает
Постачальники виставляють річну ціну газу на рівні 7,99 грн
Постачальники виставляють річну ціну газу на рівні 7,99 грн
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
У Росії перевірять підручники з історії після зауважень Путіна
У Росії перевірять підручники з історії після зауважень Путіна
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
Українська компанія вперше перемогла Skoda у конкурсі на поставку тролейбусів у Чехії
Українська компанія вперше перемогла Skoda у конкурсі на поставку тролейбусів у Чехії
Російське посольство відповіло на висилку дипломатів хамством
Російське посольство відповіло на висилку дипломатів хамством
У Чернівцях зникла 15-річна дівчинка
У Чернівцях зникла 15-річна дівчинка
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Євросоюз хоче відкрити кордони для вакцинованих вже влітку

Деталі рішення не уточнюються.

Євросоюз хоче відкрити кордони для вакцинованих вже влітку
Фото: EPA/UPG

Європейський союз протягом літа відкриється для в’їзду для туристів, щеплених вакцинами від коронавірусу, затвердженими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на New York Times.

Зазначається, що швидкі темпи вакцинації в США та переговори між американською владою та Європейським союзом про те, як зробити сертифікати вакцинації прийнятними як доказ імунітету для туристів, дозволять Єврокомісії рекомендувати зміну політики, яка могла б забезпечити відновлення трансатлантичних подорожей для відпочинку.

У публікації не уточнюються деталі такого рішення, зокрема, у деяких цитатах президентки Єврокомісії йдеться про вакцинацію саме у США, а у інших - загалом про осіб, щеплених визнаними у ЄС вакцинами, без прив'язки до країни щеплення.

"Наскільки я бачу, американці використовують вакцини, затверджені Європейським агентством з лікарських засобів. Це дасть можливість вільного пересування та подорожей до Європейського Союзу", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

"Оскільки очевидно одне: усі 27 держав-членів беззастережно приймуть усіх, хто щеплений вакцинами, схваленими EMA", – додала вона. Агентство схвалило всі три вакцини, що використовуються в США, а саме Moderna, Pfizer/BioNTech та Johnson & Johnson.

Фон дер Ляєн не стала називати конкретних дат, коли саме можуть відкритися туристичні подорожі, або подробиці того, як це відбуватиметься. Але її коментарі – це твердження найвищого рівня про те, що чинні обмеження на поїздки повинні бути змінені на підставі сертифікатів про щеплення, зазначає видання.

Як повідомляли, Всесвітня організація охорони здоров'я не підтримує запровадження так званих "паспортів вакцинації" для в'їзду або виїзду з країни "з міркувань справедливості".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також