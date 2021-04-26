Євросоюз хоче відкрити кордони для вакцинованих вже влітку

Європейський союз протягом літа відкриється для в’їзду для туристів, щеплених вакцинами від коронавірусу, затвердженими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на New York Times.

Зазначається, що швидкі темпи вакцинації в США та переговори між американською владою та Європейським союзом про те, як зробити сертифікати вакцинації прийнятними як доказ імунітету для туристів, дозволять Єврокомісії рекомендувати зміну політики, яка могла б забезпечити відновлення трансатлантичних подорожей для відпочинку.

У публікації не уточнюються деталі такого рішення, зокрема, у деяких цитатах президентки Єврокомісії йдеться про вакцинацію саме у США, а у інших - загалом про осіб, щеплених визнаними у ЄС вакцинами, без прив'язки до країни щеплення.

"Наскільки я бачу, американці використовують вакцини, затверджені Європейським агентством з лікарських засобів. Це дасть можливість вільного пересування та подорожей до Європейського Союзу", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

"Оскільки очевидно одне: усі 27 держав-членів беззастережно приймуть усіх, хто щеплений вакцинами, схваленими EMA", – додала вона. Агентство схвалило всі три вакцини, що використовуються в США, а саме Moderna, Pfizer/BioNTech та Johnson & Johnson.

Фон дер Ляєн не стала називати конкретних дат, коли саме можуть відкритися туристичні подорожі, або подробиці того, як це відбуватиметься. Але її коментарі – це твердження найвищого рівня про те, що чинні обмеження на поїздки повинні бути змінені на підставі сертифікатів про щеплення, зазначає видання.

Як повідомляли, Всесвітня організація охорони здоров'я не підтримує запровадження так званих "паспортів вакцинації" для в'їзду або виїзду з країни "з міркувань справедливості".