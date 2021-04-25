Через ковід за добу госпіталізовано 6 українських військових

Станом на неділю, 25 квітня ковідом у ЗCУ хворіє 1815 осіб.

За минулу добу, 24 квітня у Збройних силах України було зареєстровано 22 нові випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 6 осіб.

Станом на неділю, 25 квітня ковідом хворіє 1815 українських військових. На ізоляції перебуває 388 осіб.

За час пандемії в армії одужало 22 486 осіб, летальних випадків – 77.

Окрім того, від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах 43 859 осіб отримали першу дозу вакцини, з них 3137 військові медики. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 21 особу.

Нагадаємо, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 526 916 людей, з них першу дозу отримали 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Світова спільнота має подолати позначку в 1 млрд щеплень від коронавірусу найближчими днями.