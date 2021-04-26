Понад 5 млн американців не прийшли на щеплення другою дозою вакцини від коронавірусу

Понад 5 мільйонів американців пропустили щеплення другою дозою вакцини від коронавірусу, що може стати причиною потенційно нової хвилі заражень.

Про це з посиланням на The New York Time повідомляє Голос Америки.

За їхніми даними, кількість людей у США, які пропустили другу дозу вакцини Pfizer або Moderna більше, ніж подвоїлась з часу початку вакцинації.

5 мільйонів людей - це близько 8% від усіх дорослих американців, які у США отримали одну дозу вакцини Prizer або Moderna.

Серед причин, чому частина людей відмовились від другої дози, - побоювання побічних ефектів та припущення, що достатньо захищені однією дозою. Частина опитані журналістами повідомляли, що не отримали другу дозу через брак доступу до вакцини.

Перша доза вакцини надає людині певний захист від коронавірусу, але він значно нижчий і практично не захищає від інших штамів коронавірусу, які є у США.

Деякі штати вживають додаткових зусиль, аби стимулювати людей отримати другу дозу вакцини. Зокрема, у Південній Кароліні тисячі доз відкладені навмисне тільки для людей, які потребують другу дозу вакцинації. В Арканзасі та Іллінойсі створені спеціальні групи, які мають нагадувати людям про другу дозу.

За даними Центрів із контролю та профілактики захворювань, у США 42% населення (це близько 138 мільйонів осіб) вже отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу. 93 мільйона людей (28%) є повністю вакцинованими.