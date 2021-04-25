Вони жили без телефонів, годинників і сонячного світла.

Фото: twitter.com/ChristianClot

У Франції 15 осіб заради експерименту прожила 40 днів у печері Ломбріс, на заході країни.

Про це повідомляє BBC.

В експерименті Deep Time взяли участь вісім чоловіків і сім жінок у віці від 27 до 50.

Вони жили без телефонів, годинників і сонячного світла. Добровольці спали в наметах і не контактували із зовнішнім світом. Електроенергію вони добували за допомогою велосипеда, а воду набирали з колодязя, який розташовувався на глибині 45 метрів під землею.

Вчені провели такий експеримент, щоб встановити, як люди зможуть адаптуватися до повної ізоляції і жити в подібних умовах.

У субботу, 24 квітня, учасники дослідження піднялися на поверхню.

Фото: twitter.com/ChristianClot

Фото: twitter.com/ChristianClot

Фото: twitter.com/ChristianClot

Фото: twitter.com/ChristianClot

Фото: twitter.com/ChristianClot

Фото: twitter.com/ChristianClot

Фото: twitter.com/ChristianClot

Нагадаємо, у березні у Марселі поліція розігнала близько 6500 людей, які зібралися на карнавал без масок.