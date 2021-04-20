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Макрон може відвідати Україну на початку літа, - посол

Точна дата візиту наразі невідома.

Макрон може відвідати Україну на початку літа, - посол
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Парижі висловив бажання відвідати Україну. Візит може відбутися на початку літа.

Про це в інтерв’ю “Укрінформу” повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

“З нагоди зустрічі (з президентом Зеленським у Парижі 16 квітня - ред.) президент Макрон знову підтвердив своє бажання приїхати з візитом в Україну як тільки дозволить епідемічна ситуація. Наразі йдеться знову ж таки про перше півріччя або ж про літо поточного року. Точної дати ми наразі не маємо, але перспектива візиту підтверджується з боку офісу Президента Французької Республіки”, - сказав дипломат.

За його словами, нещодавній візит Зеленського до Парижа слід розглядати як регулярний контакт лідерів Франції і України, який відбувся за планом.

Нагадаємо, 16 квітня президент Володимир Зеленський відвідав Францію з робочим візитом

У Парижі він разом з канцлером ФРН Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном обговорили безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні та висловили занепокоєння з приводу нарощування Росією своїх військ.

Макрон після зустрічі оприлюднив у Twitter два дописи українською мовою. Він зазначив, що Франція разом з Україною та Німеччиною надалі рішуче налаштована на пошук політичного рішення щодо ситуації на Донбасі, що є єдиним можливим.

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