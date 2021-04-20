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Меркель в ПАРЄ закликала до діалогу з Росією

Канцлер відповіла на питання про "Північний потік", Навального і Путіна-вбивцю.

Меркель в ПАРЄ закликала до діалогу з Росією
Фото: twitter.com/GermanyCoE

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у вівторок виступила на весняній сесії ПАРЄ.

Під час розмови з депутатами з європейських країн вона сказала, що політика Росії щодо України та переслідування опозиціонера Олексія Навального псують стосунки між Європою та Росією. В той же час вона сказала, що потрібно зберігати майданчик для діалогу з РФ.

"У нас багато конфліктів з Росією. Але я залишаюся тією людиною, що постійно повторює: ми повинні розмовляти один з одним. Ми повинні продовжувати діалог", - цитує Меркель "Німецька хвиля".

Польський депутат, голова політичної групи "Європейської народної партії" в ПАРЄ Александр Почей запитав Меркель, чому Німеччина продовжує брати участь в будівництві газопроводу "Північний потік - 2" і "не говорить з Росією єдиним з Європою голосом".

Меркель відповіла, що Німеччина завжди виступала за те, щоб Україна зберігала роль країни-транзитера газу в Євросоюз.

"Я знаю, що навколо "Північного потоку - 2" існує багато суперечливих поглядів, зокрема, я знаю, як ставляться до цього питання багато країн-членів ПАРЄ. Але я хотіла б підкреслити, що газ, який ще не пішов "Північним потоком - 2", але вже йде "Північним потоком - 1", не гірший газу, що йде через Україну, і газу, що транспортується з Росії через Туреччину", - сказала Меркель.

За її словами, через те, що багато хто дивиться на це питання інакше, навколо "Північного потоку - 2" розгорнулася політична боротьба і дискусія з приводу того, "як далеко ми повинні заходити в питаннях торгівлі з Росією, зокрема в енергетиці".

"Тут Німеччина виступила за будівництво" Північного потоку - 2", - підкреслила канцлер.

У той же час Меркель зазначила, що в Берліні стурбовані станом здоров'я і подальшою долею Навального і "намагаються застосувати важелі тиску" на російську владу в цих питаннях. Крім цього, вона нагадала, що Євросоюз ввів санкції проти Росії у зв'язку зі справою Навального, незаконною анексією Криму та участю РФ в війні на території України. На її думку, це і є проявом європейської єдності щодо політики російської влади.

Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко попросив Меркель відповісти на питання, чи вважає вона Володимира Путіна вбивцею. І хоча головуючий на сесії президент ПАРЄ Рік Дамс зробив з цього приводу зауваження і попросив Гончаренко утриматися від образ на сесійному залі, канцлер на це питання відповіла.

"Щодо Володимира Путіна, скажу так, що коли мова йде про критику на його адресу, я її не приховую і висловлюю в особистих розмовах", - сказала Меркель, додавши, що, зокрема, критикує російського президента з приводу дотримання прав людини в Росії.

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