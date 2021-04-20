Боррель заявив, що на кордонах з Україною – 150 тис. російських військових, у Пентагоні точне число не називають

Глава європейської зовнішньополітичної служби Жозепп Боррель заявив, що Росія стягнула до кордонів з Україною 150 000 військових. Джерело цих даних він не назвав, зазначає "Голос Америки".

"На кордонах з Україною та окупованим Кримом сконцентровано більше 150 000 російських військовослужбовців. Ризик подальшої ескалації очевидний", - повідомив Боррель.

Водночас він сказав, що нині ЄС не зибрається вводити нові економічні санкції чи висилати російських дипломатів.

Про рекордне число військових РФ біля України і в Криму вчора заявили і в Пентагоні, спікер якого Джон Кірбі заявив, що Москва продовжує нарощувати війська на кордонах з Україною і зараз їх кількість уже більша, ніж у 2014 році при захопленні Криму. Кірбі назвав ситуацію "відносно дуже серйозною". При цьому він відмовився називати точне число російських військ, повідомляє AFP.

"Це найбільше нарощування сил, яке ми бачили з 2014 року, яке призвело до порушення суверенітету та територіальної цілісності. Воно точно більше, ніж у 2014 році", - повідомив Кірбі.

Він додав, що ці дії Росії продовжують серйозно непокоїти Штати.

"Ми не віримо, що це нарощування буде сприятия безпеці та стабільності уздовж кордону з Україною і, звичайно, не в окупованому Криму. Ми чули, як росіяни заявляли, що це заради тренувань. Нам не зовсім зрозуміло, яка насправді ціль", - зазначив речник Пентагону.

У березні 2021 року Росія почала стягувати до кордонів України війська (за оцінками Офісу президента - до 80 тисяч осіб). Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області, яка не межує з окупованими районами Луганської чи Донецької областей.

Всі українські високопосадовці, починаючи від президента Володимира Зеленського, заявили, що Україна не планує військових дій на Донбасі, які могли б стати підставою для російського вторгнення.

Нагадаємо, що представник США в ОБСЄ минулого тижня заявив, що російська активність на кордоні з Україною малоймовірно пов'язана з військовими навчаннями "Запад" через час, розташування і склад задіяних російських сил.Тоді США повідомили, що "у Росії на кордоні з Україною розміщено більше військ, ніж коли-небудь з 2014 року". США вважають, що Україна недаремно занепокоєна цією активністю.