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США відновлюють санкції щодо дев’яти білоруських компаній

Вашингтон закликає Мінськ "негайно і безумовно" звільнити всіх незаконно затриманих і ув'язнених.

США відновлюють санкції щодо дев’яти білоруських компаній
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Держдеп США ухвалив рішення не продовжувати припинення санкцій проти дев'яти підприємств нафтохімічної галузі Білорусі, термін дії якої спливає 26 квітня 2021 року.

Про це йдеться в заяві на сайті Державного департаменту США.

"Держдеп США повністю підтримує сьогоднішнє оголошення міністерства фінансів щодо скасування генеральної ліцензії, пов'язаної з Білоруссю, і з приводу заснування 45-денного періоду для припинення співпраці (з потрапили під санкції компаніями)", - йдеться в заяві глави відомства Ентоні Блінкена.

У прес-релізі Мінфіну США підкреслюється, що скасовується виключення з санкцій для наступних компаній: "Белнефтехим" і його представництва в США, відкритих акціонерних товариств "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Хімволокно", "Лакокраска", "Нафтан" , "Полоцьк-Скловолокно", УП "Білоруський нафтовий торговий дім".

До завершення 45-денного періоду 3 червня 2021 року дозволяються тільки ті операції з цими компаніями, які необхідні для завершення з ними співпраці.

Вашингтон закликає Мінськ "негайно і безумовно" звільнити всіх незаконно затриманих і ув'язнених.

Міністерство фінансів США частково зняло санкції з дев'яти білоруських підприємств нафтохімічної галузі в жовтні 2015 року.

Нагадаємо, раніше мерія Львова відмовилася купувати білоруські автобуси МАЗ, щоб не фінансувати режим Олександра Лукашенка.

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