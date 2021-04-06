Львів відмовився купувати автобуси з Білорусі, щоб не фінансувати "режим"

Львівська мерія відмовилася купувати білоруські автобуси МАЗ, щоб не фінансувати режим Олександра Лукашенка.

Про це повідомив мер Андрій Садовий, коментуючи тендер Європейського інвестиційного банку на оновлення рухомого складу для Львова.

"Чому переміг МАЗ? Все просто - Білорусь підтримує свого виробника, тому вони запропонували найнижчу ціну і обійшли українських конкурентів. Ми звертаємось до ЄІБ з проханням провести цей тендер повторно. Чому? Революція і розбудова демократичного суспільства – це справа білоруського народу. Але фінансувати “режим” ми не маємо права", - написав Садовий.

Він заявив, що Львів хоче купувати вітчизняну техніку і попросив уряд ввести захисні тарифи чи мито на закупівлю громадського транспорту за кордоном.

Нагадаємо, що Верховна Рада в 2020 році ухвалила в першому читанні законопроєкт про "створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості". Він передбачає запровадження нецінового критерію "ступінь локалізації" для державних закупівель низки товарів машинобудування, в тому числі міського транспорту.

Законопроєкт розкритикували західні партнери України.

Олександр Лукашенко є правителем Білорусі де-факто, але значна частина світову не визнає його легітимність як президента через фальсифікації на останніх виборах. Україна також відмовилась визнати президентські повноваження Лукашенка.