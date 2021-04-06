Кравчук ініціює екстрене позачергове засідання ТКГ
Кравчук ініціює екстрене позачергове засідання ТКГ
Лавров заявив, що Україну пора "привести до тями"
Лавров заявив, що Україну пора "привести до тями"
Эскалация на Донбассе. Российский контекст
Эскалация на Донбассе. Российский контекст
У південних прикордонних районах України оголошено збори тероборони
У південних прикордонних районах України оголошено збори тероборони
Столтенберг подзвонив Зеленському для висловлення занепокоєності через Росію (оновлено)
Столтенберг подзвонив Зеленському для висловлення занепокоєності через Росію (оновлено)
НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка на хабарі (оновлено)
НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка на хабарі (оновлено)
Можливості медичної системи вичерпано, - Степанов
Можливості медичної системи вичерпано, - Степанов
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
На Хмельниччині вводять жорсткий карантин з 7 квітня
На Хмельниччині вводять жорсткий карантин з 7 квітня
ГоловнаПолітика

Львів відмовився купувати автобуси з Білорусі, щоб не фінансувати "режим"

Садовий хоче вітчизняну техніку.

Львів відмовився купувати автобуси з Білорусі, щоб не фінансувати "режим"
Фото: city-adm.lviv.ua

Львівська мерія відмовилася купувати білоруські автобуси МАЗ, щоб не фінансувати режим Олександра Лукашенка.

Про це повідомив мер Андрій Садовий, коментуючи тендер Європейського інвестиційного банку на оновлення рухомого складу для Львова.

"Чому переміг МАЗ? Все просто - Білорусь підтримує свого виробника, тому вони запропонували найнижчу ціну і обійшли українських конкурентів. Ми звертаємось до ЄІБ з проханням провести цей тендер повторно. Чому? Революція і розбудова демократичного суспільства – це справа білоруського народу. Але фінансувати “режим” ми не маємо права", - написав Садовий.

Він заявив, що Львів хоче купувати вітчизняну техніку і попросив уряд ввести захисні тарифи чи мито на закупівлю громадського транспорту за кордоном.

Нагадаємо, що Верховна Рада в 2020 році ухвалила в першому читанні законопроєкт про "створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості". Він передбачає запровадження нецінового критерію "ступінь локалізації" для державних закупівель низки товарів машинобудування, в тому числі міського транспорту.

Законопроєкт розкритикували західні партнери України.

Олександр Лукашенко є правителем Білорусі де-факто, але значна частина світову не визнає його легітимність як президента через фальсифікації на останніх виборах. Україна також відмовилась визнати президентські повноваження Лукашенка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також