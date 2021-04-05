МЗС закликає не денонсувати Харківські угоди
МЗС закликає не денонсувати Харківські угоди
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
Якщо завтра – війна?
Якщо завтра – війна?
Из Киева в провинцию – какие ведомства собрались переводить в регионы
Из Киева в провинцию – какие ведомства собрались переводить в регионы
Внаслідок ускладнень від коронавірусу померла художниця Вікторія Ковальчук
Внаслідок ускладнень від коронавірусу померла художниця Вікторія Ковальчук
Понад 100 митників відсторонили від роботи після рішення РНБО
Понад 100 митників відсторонили від роботи після рішення РНБО
Василь Вірастюк переміг на довиборах у Раду, – ЦВК
Василь Вірастюк переміг на довиборах у Раду, – ЦВК
Суддя КСУ Касмінін: «Я не виключаю, що подам у відставку»
Суддя КСУ Касмінін: «Я не виключаю, що подам у відставку»
В Україні виявили південноафриканський штам ковіду. Що це означає?
В Україні виявили південноафриканський штам ковіду. Що це означає?
ГоловнаПолітика

"Європейська солідарність" закликала провести повторні вибори на 87 окрузі

Переможцем на окрузі визнаний Василь Вірастюк.

"Європейська солідарність" закликала провести повторні вибори на 87 окрузі
Фото: eurosolidarity.org

«Європейська Солідарність» вимагає проведення повторних виборів у 87 окрузі через "фальсифікації, застосування владою адмінресурсу і неможливість встановити достовірні результати голосування". Про це йдеться у заяві партії, що оприлюднена на офіційному сайті.

Представники "ЄС" назвали події на дільниці "ганебним повторенням практики часів режиму Януковича".

"Насамперед, вимагають відповіді питання, яким чином на виборчих дільницях зникали бюлетені. І що робили на дільницях, поза контролем і спостереженням, співробітники СБУ. Хто уповноважив народних депутатів від «Слуги народу» здійснювати тиск на виборчі комісії на підтримку свого кандидата. Чому співробітники поліції не припиняли порушень виборчого законодавства, а підігравали депутатам від влади", - йдеться в заяві.

Представники партії вимагають реакції на представлені громадськими організаціями ОПОРА, КВУ та іншими докази порушень виборчого законодавства, притягнення до відповідальності порушників закону і проведення перевиборів. А ОБСЄ акликали спрямувати на ці вибори своїх спостерігачів.

Нагадаємо, переможцем виборів визнали кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка. Його розрив із Олександром Шевченком склав близько 750 голосів. Підрахунок голосів супроводжувався заявами про фальсифікації, а на п'яти дільницях виявлено розбіжність голосів за Шевченка, на всіх із них голосування визнали недійсним.

Результати на цих дільницях свідчили про більшість голосів за Шевченка, але частина бюлетенів зникла. Згідно з законом, якщо голосування на дільниці визнається недійсним, то з неї не зараховуються усі голоси за всіх кандидатів.

Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав безпідставним перерахунок голосів з двох дільниць у 87 ОВК.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також