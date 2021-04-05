"Європейська солідарність" закликала провести повторні вибори на 87 окрузі

«Європейська Солідарність» вимагає проведення повторних виборів у 87 окрузі через "фальсифікації, застосування владою адмінресурсу і неможливість встановити достовірні результати голосування". Про це йдеться у заяві партії, що оприлюднена на офіційному сайті.

Представники "ЄС" назвали події на дільниці "ганебним повторенням практики часів режиму Януковича".

"Насамперед, вимагають відповіді питання, яким чином на виборчих дільницях зникали бюлетені. І що робили на дільницях, поза контролем і спостереженням, співробітники СБУ. Хто уповноважив народних депутатів від «Слуги народу» здійснювати тиск на виборчі комісії на підтримку свого кандидата. Чому співробітники поліції не припиняли порушень виборчого законодавства, а підігравали депутатам від влади", - йдеться в заяві.

Представники партії вимагають реакції на представлені громадськими організаціями ОПОРА, КВУ та іншими докази порушень виборчого законодавства, притягнення до відповідальності порушників закону і проведення перевиборів. А ОБСЄ акликали спрямувати на ці вибори своїх спостерігачів.

Нагадаємо, переможцем виборів визнали кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка. Його розрив із Олександром Шевченком склав близько 750 голосів. Підрахунок голосів супроводжувався заявами про фальсифікації, а на п'яти дільницях виявлено розбіжність голосів за Шевченка, на всіх із них голосування визнали недійсним.

Результати на цих дільницях свідчили про більшість голосів за Шевченка, але частина бюлетенів зникла. Згідно з законом, якщо голосування на дільниці визнається недійсним, то з неї не зараховуються усі голоси за всіх кандидатів.

Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав безпідставним перерахунок голосів з двох дільниць у 87 ОВК.