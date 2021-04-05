Данілов пояснив, чому радить відмовитися від поняття "Донбас"

Секретар РНБО закликав залишити його в минулому, як "Малоросію" і "Московію".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що поняття "Донбас" з 2000 року є інструментом інформаційної війни проти України, тому його використання сьогодні є підживленням російського антиукраїнського наративу та підіграванням російській пропаганді.

Про це він сказав у коментарі "BBC News Україна".

За його словами, Росія навмисне запустила це поняття для протиставлення і штучного виокремлення певного регіону з особливими правами і статусом, щоб у подальшому обґрунтувати створення і існування державних псевдоутворень.

Крім того, додав секретар РНБО, район Донбас історично охоплював територію Луганської, Донецької і Дніпропетровської областей, а також регіонів сучасної Російської Федерації, зокрема, Ростовської області. "І тому навіть ураховуючи цю обставину, застосування назви «Донбас» до частини території Луганської та Донецької областей України, окупованих Російською Федерацією, не є коректним", - сказав він.

Данілов вважає, що термін "Донбас" не є "застиглою константою" і повинен залишитися в минулому, як це сталося раніше з "Малоросією" і "Московією".

"Історія – це живий процес постійних змін. Те, що вважалось аксіомою сто, п’ятдесят і навіть десять років тому, може бути докорінним чином переглянуто з точки зору дня сьогоднішнього. І якщо, наприклад, у 18-му столітті поняття «Московія» було загальноприйнятим для визначення земель, які входять до складу сучасної Росії, то в 21-му столітті, на жаль, ця назва не є актуальною. Таким же неактуальним є термін «Малоросія» для назви території сучасної України. Не кажучи вже про різноманітні штучні радянські назви міст та сіл – «Пионерское», «Октябрьское», «Ленинское» та ін. Змінився час і змінились обставини", - сказав Данілов.

Нагадаємо, що раніше МінТОТ попросило не використовувати термін "анексія" щодо Криму та Севастополя. Ці українські регіони правильно називати тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями України.