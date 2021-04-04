Разом з тим українська сторона продовжує фіксувати порушення з боку збройних формувань Росії та її найманців.

Протягом поточної доби, 4 квітня, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Разом з тим, незважаючи на відносну тишу, Українська сторона СЦКК повідомляє про порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

“СММ ОБСЄ вкотре зафіксувало переміщення великої кількості озброєння російсько-окупаційних військ у безпосередній близькості до лінії розмежування. Одночасне нарощування пропаганди Російської Федерації, на регіональному та міжнародному рівнях, веде до штучного нарощування суспільної напруги в регіоні із одночасним розповсюдженням масиву фейкової інформації про ескалацію ситуації з боку Збройних Сил України”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє штаб ООС, спостерігається збільшення випадків, коли патрулям СММ ОБСЄ забороняли проїзд через блокпост збройних формувань Російської Федерації.

“2 квітня, на блокпосту російсько-окупаційних військ, поблизу Олександрівки, патрулю СММ заборонили проїзд без догляду автомобілів. Представники ОБСЄ змушені були повернутися на непідконтрольну Урядові України територію у Донецьк”, - сказано у повідомленні.

Крім того, БПЛА СММ знову зазнавали впливу перешкод сигналу GPS унаслідок глушіння під час виконання запланованих польотів уздовж всієї лінії розмежування.

“Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж усієї лінії розмежування. З приводу цих порушень Українською стороною СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЄ”, - повідомили у пресцентрі ООС.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 3 квітня у районі бойових дій на Донбасі було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.