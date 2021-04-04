“Київтеплоенерго” заперечує причетність до продажу фейкових спецперепусток

Перепустки, які пропонують на дошках оголошень в мережі, є минулорічними.

“Київтеплоенерго” спростувало інформацію про причетність працівників підприємства до торгівлі в мережі Інтернет фейковими спецперепустками для проїзду у громадському транспорті.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

За результатами оперативної перевірки підприємство з’ясувало, що продавці нелегальних фейкових перепусток не є його працівниками, а перепустки, які пропонують на дошках оголошень в мережі, є минулорічними.

“Щоб унеможливити будь-які зловживання, на підприємстві запроваджено додаткові заходи для підвищення контролю за використанням спецперепусток. Після завершення карантинних обмежень спецперепустки КП “Київтеплоенерго” підлягають обов’язковому поверненню. Перепустку працівник має повернути персонально”, – йдеться у повідомленні.

Додамо, спеціальна перепустка для проїзду в громадському транспорті дійсна лише за умови пред’явлення службового посвідчення, паспорту, або посвідчення водія та наявності у особи засобів індивідуального захисту та оплаченого проїзду.

“У разі виявлення оголошень про продаж спецперепусток, прохання оперативно повідомляти Департамент транспортної інфраструктури КМДА за номером (044) 366-63-05 або телефонувати у поліцію за номером 102”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Департамент транспортної інфраструктури звернувся до правоохоронців через оголошення в інтернеті щодо продажу спецквитків.