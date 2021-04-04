Більшість київських офісів порушують правила карантину, - Держпродспоживслужба

Чиновники нагадали про штрафи за недотримання карантину.

Голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан попередив столичних роботодавців про штрафи за порушення карантинних обмежень в офісах, більшість з яких продовжили працювати в повному обсязі попри карантин.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", пише interfax.com.ua.

"На жаль, 85% колективів працювали в повному обсязі, в приміщеннях не дотримуються дистанції, режиму носіння масок. Тому ми будемо штрафувати таких роботодавців мінімум на 34 тис. грн", - сказав він.

За його словами, минулого тижня в Києві перевірили роботу організацій, як державних, так і приватних. Виявилося, що в більшості офісів карантин порушують.

Рубан зазначив, що в разі виявлення порушень на місце направлятимуть правоохоронців.

Нагадаємо, з понеділка, 5 квітня, Київ запроваджує більш суворі карантинні обмеження через ситуацію з поширенням коронавірусу. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня.