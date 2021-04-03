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"Укрзалізниця" відновлює курсування поїзда № 77/78 Харків-Маріуполь

Поїзд курсуватиме тричі на тиждень.

"Укрзалізниця" відновлює курсування поїзда № 77/78 Харків-Маріуполь
Фото: Александр Рудоманов

Із 9 квітня "Укрзалізниця" відновлює курсування поїзда №77/78 Харків - Маріуполь, який був анонсований у переліку змін до нового розкладу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Із Харкова поїзд вирушатиме щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці, а з Маріуполя - щовівторка, четверга і щонеділі.

Зазначається, що "Укрзалізниця" призначила курсування поїзда попередньо до 28 травня цього року з метою вивчення попиту і заповнюваності. Якщо маршрут буде популярним серед пасажирів, він стане регулярним.

Нагадаємо, в середині березня "Укрзалізниця" запустила човникову електричку з Бучі в Київ.

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