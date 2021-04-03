У Києві викрили фінансову піраміду з продажу неіснуючих цінних паперів, жертв просять зголоситися

Організатором злочинної схеми виявився громадянин Російської Федерації, який мав спільників на території України.

У Києві викрито шахрайську фінансову піраміду, шестеро учасників якої створили веб-сайт та під приводом купівлі неіснуючих цінних паперів ошукували громадян.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Незаконну діяльність групи виявили слідчі Деснянського управління поліції Києва. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Керівник столичної поліції Андрій Крищенко повідомив, що псевдоінвесторська фінансова установа діяла на території України без жодних дозвільних документів та ліцензій.

“Організатором злочинної схеми виявився громадянин Російської Федерації, який мав спільників на території України. Керівник, бухгалтер та менеджери, відповідно до розподілених ролей, залучали громадян інвестувати гроші в цінні папери шляхом створення «персональних кабінетів» на їх веб-сайтах та обіцяли постійне зростання акцій і збільшення прибутку. До складу злочинної групи, яка організувала фінансової піраміди входили шестеро осіб віком від 25-ти до 45-ти років”, – зазначив він.

Під час санкціонованих обшуків у офісних приміщеннях правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність зловмисників.

Усі речові докази вилучено та направлено на експертизу. Слідчі спільно із прокурорами готують правопорушникам повідомлення про підозру.

У ході досудового розслідування встановлюються інші учасники незаконного бізнесу та потерпілі від цієї фінансової оборудки.

“Відтак поліцейські звертаються до громадян, які стали свідками або потерпілими від цієї фінансової шахрайської схеми «Just2Trade», із проханням повідомляти інформацію на спецлінію 102 або номерами 0933798814, 0669932484”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, торік у жовтні слідчі Служби безпеки України викрили групу компаній, які займалися махінаціями на ринку цінних паперів на загальну суму 2,8 млдр грн.