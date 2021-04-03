У Києві зафіксували ще 2053 хворих на ковід

За п’ятницю, 2 квітня у Києві зафіксовано ще 2053 підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомив у Телеграм-каналі міський голова столиці Віталій Кличко.

З них: 1069 жінок віком від 18 до 99 років, 841 чоловік віком від 18 до 88 років, 75 дівчаток від 7 місяців до 17 років та 68 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (812), Деснянському (384) та Голосіївському (195) районах.

Зафіксовано 50 летальних випадків від вірусу.

Госпіталізовано 240 хворих на ковід і 394 – з підозрою на коронавірус та пневмоніями.

Подолали коронавірус 696 киян.

Додамо, з початку пандемії у столиці на ковід захворіло 166 658 осіб, померло – 3 545, видужало – 107 484.

Нагадаємо, в Україні за добу на ковід вперше захворіло понад 20 тис. осіб, летальних випадків – 396.