В Африці виявили новий штам коронавірусу, який може містити до 40 мутацій

Новий варіант був уперше зафіксований у громадян Танзанії, які приїхали в Анголу.

В Африці виявлено новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2, який може містити в собі до 40 мутацій. Новий варіант був уперше зафіксований у громадян Танзанії, які приїхали в Анголу.

Про це в четвер, 1 квітня, повідомив керівник Африканського центру з контролю і профілактики захворювань Джон Нкенгасонг, передає DW.

Наразі виявлений варіант патогену досліджують в одній з лабораторій в Південно-Африканській Республіці (ПАР). Однак, зазначив очільник Africa CDC, вже є "привід для занепокоєння", позаяк наразі немає даних про ефективність вже розроблених вакцин у разі застосування проти нього.

Нкенгасонг також вказав на те, що Танзанія, звідки, ймовірно, почалося поширення нового варіанту, із середини 2020 року не надає даних щодо захворюваності COVID-19. Обмежувальні заходи для боротьби з пандемією були запроваджені в Танзанії пізніше, ніж у багатьох інших країнах, і не були досить жорсткими.

Згідно з даними Africa CDC, випадки зараження британським варіантом коронавірусу B. 1.1.7., який більш заразним, а також південноафриканським варіантом B. 1.3.5.1. були зафіксовані в 18 різних африканських країнах. Особливо сильне зростання COVID-захворюваності спостерігається в Центральній, Східній і Північній Африці.

Нагадаємо, за даними міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, південноафриканський варіант коронавірусу виявлено в двох областях України.