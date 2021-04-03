В Україні виявили південноафриканський штам ковіду. Що це означає?

По-друге, у двох областях зафіксовано південноафриканський штам ковіду . У грудні 2020-го, коли цей штам виявили, повідомлялося , що він викликає тяжкий перебіг хвороби навіть у молодих людей без супутніх хвороб і швидше передається. Крім того тривожать повідомлення про те, що не всі вакцини допомагають захиститися від цього варіанту коронавірусу.

Фото: EPA/UPG Дослідження зразків Covid-19 чи можливо нового штаму коронавірусу в лабораторії діагностики нових захворювань Університету Гвадалахари, Мексика, 03 лютого 2021 .

Чим відрізняється південноафриканський штам від решти?

Південноафриканський штам, який має назву 20H/501Y.V2, відрізняється від інших варіацій головним чином тим, що може уникати раніше набутого імунітету. Усього цей штам має три основні мутації спайк-протеїну (є й інші, але суттєво геном вони не видозмінюють). Перша мутація допомагає вірусу швидше закріплюватися в клітинах людини. Цю зміну раніше виявили також у британського штаму. Друга мутація дозволяє вірусу тісніше зв’язуватися з людськими клітинами. Ці дві зміни роблять вірус заразнішим і агресивнішим.

Однак третя мутація південноафриканського штаму коронавірусу видозмінює поверхню вірусу так, що це дозволяє йому уникати деяких антитіл. Хоча науковці продовжують вивчати це питання, ймовірно, новий штам і спричинив другу хвилю пандемії у ПАР. Таку ж мутацію має бразильський штам ковіду. Саме тому ці варіації коронавірусу можуть бути небезпечнішими за попередні.

Чи захистить вже набутий імунітет від нового штаму?

Більшість штамів мають непомітні для імунітету мутації. Тому якщо ваш організм вже стикався з коронавірусом і виробив імунну відповідь, то і новий штам він розпізнає. Однак науковці припускають, що південноафриканський штам коронавірусу має два варіанти поведінки. Або він може передаватися на 50% краще, але піддаватися виробленому імунітету, або він може бути таким же заразним, як і раніше, але оминати імунітет кожного п’ятого з тих, хто хворів раніше.

Щоправда, нещодавнє невелике дослідження Національного інституту алергій та інфекційних хворою США показало, що клітинний імунітет здатний протидіяти і британському, і бразильському, і південноафриканському штамам коронавірусу. Науковці досліджували кров 30 людей, які уже перехворіли на ковід. Клітинний імунітет формується завдяки Т-лімфоцитам, які запам’ятовують вірусні білки і при повторному зараженні можуть швидко виробляти антитіла. Клітинний імунітет може зберігатися пожиттєво.

Фото: EPA/UPG

Чи допоможуть вакцини від південноафриканського штаму?

Так, але невідомо чи всі. Наприклад, ПАР продала один мільйон доз вакцини Covishield іншим африканським країнам. ПАР провела невелике клінічне дослідження на 2000 пацієнтів, яке показало низьку ефективність цієї вакцини проти південноафриканського штаму. Однак головним критерієм для зупинки щеплень саме Covishield стало підвищення рівня захворюваності та госпіталізацій в ПАР. Дослідження тривають, і науковці розраховують, що ця вакцина принаймні зможе запобігти важкому перебігу хвороби.

Нові штами коронавірусу стали поштовхом для решти виробників вакцин перевірити їх ефективність. Зокрема Pfizer\BioNTech уже заявили, що їхня вакцина є ефективною від південноафриканського штаму. Ще 16 березня 2021 місцевий регулятор в ПАР схвалив цю вакцину до екстреного використання.

Великі надії ПАР покладає на вакцину Johnson&Johnson, оскільки це єдиний виробник, який пропонує однодозову (а отже і дешевшу) розробку. Останнє дослідження показало 72% ефективність цієї вакцини у США і 57% у Південній Африці. Науковці вважають цей показник високим, порівнюючи ефективність вакцини Johnson&Johnson з ефективністю вакцин від сезонного грипу, яка коливається в межах 40-60%. Вони також зазначали, що щеплення у будь-якому випадку запобігає важкому перебігу хвороби.

Novavax показала високу ефективність у Великобританії (до 90% ефективності) і 60% ефективності у Південній Африці, де новий штам уже є найбільш поширеним.

В Інституті Бутантан, який проводить випробування вакцини Sinovac у Бразилії, повідомляли, що вакцина Coronavac ефективна від британського та південноафриканських штамів, але більш точної інформації не надали. Тим не менше, ПАР уже очікує п’ять мільйонів доз від цього виробника.

Фото: EPA/UPG Вакцинація проти СOVID-19 медичних працівників у Найробі, Кенія, 05 березня 2021

Що це означає для світу?

Загалом у світі вже налічується більше 10 тисяч різних варіантів коронавірусу. Вірусам допомагають мутувати саме людські клітини. Під час зараження наш організм починає редагувати геном вірусу, намагаючись його таким чином знешкодити. Але побічним ефектом стає створення нових послідовностей геному, а відтак — нових мутацій вірусу. Таким чином, заражаючись коронавірусом, людський організм фактично продукує нові штами. Більш детально цей процес описував професор, генетик та завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України Віктор Досенко у тексті «Новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Чи варто хвилюватися?»

Запобігти утворенню нових мутацій може вакцинація. Штам, який наразі лише частково, але все ж може уникати антитіл, це сигнал. Для виробників вакцин — щоб залучати більше країн до клінічних випробувань і нарощувати виробництво, для чиновників — щоб розробляти ефективні вакцинальні кампанії, а для людей — вакцинуватися, якщо така можливість є. Це принаймні вбереже організм від інших штамів і зменшить шанси коронавірусу утворити нові, більш небезпечні мутації.