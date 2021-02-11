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Глава МОЗ Франції розповів, чим небезпечний мутований вірус COVID-19

Вірус може долати імунітет.

Глава МОЗ Франції розповів, чим небезпечний мутований вірус COVID-19
Олів'є Веран

Південноафриканській і бразильській штами коронавірусу можуть долати імунітет людини, яка вже перехворіла на COVID-19, і спричиняти повторні зараження. 

Про це заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран, повідомляє ”Укрінформ”.

“Вірус може уникати антитіл, вироблених в організмі людини, яка вже була заражена. Вірус може долати імунітет”, - заявив міністр, коментуючи властивості мутованих штамів коронавірусу.

Говорячи про так званий британський штам, Веран відзначив, що упродовж останнього тижня у Франції його виявлено у 20-25% пацієнтів, які отримали позитивні результати тестування.

Водночас він відзначив, що наявні COVID-вакцини є дуже ефективними проти британського варіанту коронавірусу.

Нагадаємо, 10 лютого британські спеціалісти повідомили про виявлення на території країни двох нових штамів коронавірусу COVID-19.

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