У ЄС розповіли, коли з Україною підпишуть Угоду про відкрите небо

Угода про відкрите небо буде підписана відразу після того, як буде документально зафіксовано той факт, що Велика Британія більше не є підписантом цього документа.

Про це заявив високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Я можу вас запевнити, що ЄС залишається прихильним до домовленостей підписати цю угоду (про спільний авіаційний простір - відкрите небо) якомога швидше. Що це означає? (Це означає, що Угода буде підписана) коли воно буде оновлено, щоб відобразити той факт, що Велика Британія більше не буде підписантом цієї угоди", - сказав Боррель в четвер в Брюсселі після закінчення засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Нагадаємо, перемовини щодо спільного авіаційного простору Україна та ЄС вели ще з 2007 року. У листопаді 2013 року Україна та ЄС попередньо підписали угоду про єдиний авіаційний простір, який дозволяє усім європейським авіакомпаніям виконувати прямі рейси в Україну з будь-якою точки Європи та навпаки. Також це передбачає зняття обмежень на кількість рейсів між Україною та країнами Євросоюзу.

У березні 2014 ЄС відклав підписання угоди про "відкрите небо" з Україною через незавершений Євросоюзом процес внутрішнього узгодження редакції визначення "територія" у контексті питання Гібралтару.

Обговорювалась можливість підписати угоду про спільний авіаційний простір між Україною і ЄС під час саміту Україна-ЄС. Втім за результатами зустрічі документ підписаний не був.