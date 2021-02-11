Президент Туреччини Ерджеп Ердоган отримав другу дозу вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Здрастуйте, дорогі брати, сьогодні мені ввели другу дозу вакцини від COVID-19. Ми націлені на те, щоб найближчим часом всі наші жителі зробили щеплення", - написав він.

Фото щеплення Ердогана також з'явилося у ЗМІ.

Фото: A News

Першу дозу вакцини президенту Туреччини ввели 14 січня в міській лікарні Анкари.

13 січня Туреччина схвалила екстрене застосування китайської вакцини компанії Sinovac. Першим щеплення від коронавірусу отримав міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.

Україна також отримає вакцину від Sinovac Biotech упродовж 30 днів після реєстрації. Передбачено, що вакцина повинна мати ефективність щонайменше 70%. Якщо ефективність буде меншою, компанія-виробник компенсує Україні витрачені кошти.

У дослідженні біомедичного дослідницького центру Butantan у Бразилії повідомлялося, що загальна ефективність вакцини Coronavac - 50,38%. Раніше ефективність цієї вакцини оцінили в Індонезії - вона склала 65%. При цьому в Туреччині ефективність препарату оцінили вище - на 91%.