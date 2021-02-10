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Локдаун у Німеччині продовжили до 7 березня

Обмеження в Німеччині діють з кінця листопада 2020 року.

Локдаун у Німеччині продовжили до 7 березня
Фото: EPA/UPG

Уряд Німеччини продовжив до 7 березня дію жорсткого карантину, запровадженого через ситуацію з поширенням COVID-19. Планувалося, що обмеження будуть скасовані в середині лютого.

Таке рішення в середу оголосила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, передає “Інтерфакс-Україна”.

В цілому обмеження діють з кінця листопада 2020 року і включають закриття всіх магазинів, крім продуктових, спортивних клубів і салонів краси, басейнів, музеїв і театрів, ресторанів і барів.

Школярі переведені на домашнє навчання, тепер за підсумками засідання дозволено приймати рішення про відкриття шкіл регіонально. Очікується також, що перукарнях дозволять працювати з 1 березня.

19 січня, під час екстреної наради Ангела Меркель та очільники урядів федеральних земель домовилися продовжити локдаун в країні до 14 лютого. Необхідність продовження та посилення обмежень була пов'язана з поширенням мутованого варіанту коронавірусу, який спершу виявили у Великобританії. 

Нагадаємо, 8 лютого уряд Нідерландів ухвалив рішення продовжити до 2 березня нічну комендантську годину, введену по всій країні для боротьби з коронавірусом COVID-19.

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