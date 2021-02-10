Королева Єлизавета II вдев'яте стала прабабусею

У королівській родині Великобританії поповнення - внучка королеви Єлизавети II принцеса Йоркська Євгенія 9 лютого народила свого первістка. Хлопчик з'явився на світ в лондонській лікарні Портленд.

Про це повідомляє британське посольство з посиланням на сайті Букінгемського палацу.

Зазначається, що хлопчик важить близько 3,65 кг. Чоловік принцеси був присутній при пологах.

Це перша дитина принцеси Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка, перший онук герцогині Йоркської і дев'ятий правнук королеви і герцога Единбурзького.

Приємна новина в першу чергу була повідомлена королеві і її чоловікові, герцогу Единбурзькому, а також батькам Євгенії, герцогу і герцогині Йоркським і батькам чоловіка принцеси.

Молода мати і дитина почуваються добре. Батьки навіть пішли наперекір традиції королівської сім'ї і розмістили в "Інстаграм" чорно-білу фотографію сина, який стане 11-м в черзі до королівського престолу, відсунувши на 12-е місце молодшого сина королеви, принца Едварда.

Нагадаємо, принцеса Євгенія побралася зі своїм давнім другом Джеком Бруксбанком у 2018 році. Весілля відбулося у часовні Святого Георга, де також побралися принц Гаррі та Меган Маркл.

У вересні 2020 Букінгемський палац повідомив про вагітність принцеси Євгенії.