Влада Пекіну скасувала локальний карантин

За 10 днів у Пекіні не виявили жодного випадку захворювання на Covid-19.

У столиці Китаю Пекіні скасували локальні каратнинні обмеження, запроваджені на півдні міста. Це відбулось за кілька днів до святкування Місячного Нового року, який в країні відзначають 12 лютого.

Про це повідомляє BBC.

21 січня у районі Дасін, в якому проживає понад півмільйона жителів, виявили 11 випадків захворювання на Covid-19. Надалі на цій території були запроваджені жорсткі карантинні обмеження: людям було заборонено виїжджати за межі району, всі громадські місця були закриті, а мешканці повинні були пройти тестування.

За 10 днів у Пекіні не виявили жодного випадку захворювання на Covid-19, тому обмеження сьогодні були послаблені.

Нагадаємо, в Італії з 15 лютого планують знову відкрити гірськолижні курорти. Їх закрили у листопаді минулого року, щоб зменшити кількість нових випадків коронавірусу.