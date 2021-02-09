Дружину Медведчука Оксану Марченко внесли в базу "Миротворця"
Дружину Медведчука Оксану Марченко внесли в базу "Миротворця"
Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу
Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу
На блокпосту в зоні ООС застрелили водія автомобіля, який намагався прорватися на окуповану територію
На блокпосту в зоні ООС застрелили водія автомобіля, який намагався прорватися на окуповану територію
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
Депутатів "Слуги народу" викликають в Офіс президента "на бесіду"
Депутатів "Слуги народу" викликають в Офіс президента "на бесіду"
Силовой трансфер в России
Силовой трансфер в России
Очередной пик: почему биткоин - это и есть интернет
Очередной пик: почему биткоин - это и есть интернет
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
"Укравтодор" підписав багатомільярдний контракт на будівництво нового мосту через Дніпро
"Укравтодор" підписав багатомільярдний контракт на будівництво нового мосту через Дніпро
ГоловнаСвіт

Влада Пекіну скасувала локальний карантин

За 10 днів у Пекіні не виявили жодного випадку захворювання на Covid-19.

Влада Пекіну скасувала локальний карантин
Полиция у закрытого рынка "Синьфади", 13 июня 2020 года
Фото: EPA/UPG

У столиці Китаю Пекіні скасували локальні каратнинні обмеження, запроваджені на півдні міста. Це відбулось за кілька днів до святкування Місячного Нового року, який в країні відзначають 12 лютого.

Про це повідомляє BBC.

21 січня у районі Дасін, в якому проживає понад півмільйона жителів, виявили 11 випадків захворювання на Covid-19. Надалі на цій території були запроваджені жорсткі карантинні обмеження: людям було заборонено виїжджати за межі району, всі громадські місця були закриті, а мешканці повинні були пройти тестування.

За 10 днів у Пекіні не виявили жодного випадку захворювання на Covid-19, тому обмеження сьогодні були послаблені.

Нагадаємо, в Італії з 15 лютого планують знову відкрити гірськолижні курорти. Їх закрили у листопаді минулого року, щоб зменшити кількість нових випадків коронавірусу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також