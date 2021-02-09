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CNN: хакери з Північної Кореї викрали більше $300 млн на ядерну програму

Вкрадені гроші стали основним джерелом доходу для КНДР.

CNN: хакери з Північної Кореї викрали більше $300 млн на ядерну програму
Фото: EPA/UPG

Хакери з Північної Кореї протягом 2020 року викрали сотні мільйонів доларів на ядерну програму.

Про це пише CNN з посиланням на конфіденційну доповідь експертної комісії ООН.

Режим Кім Чен Ина у цьому документі звинувачують в "операціях проти фінансових установ та віртуальних обмінних пунктів" для того, щоб утримувати на плаву економіку, яка серйозно постраждала в 2020 році.

Одна з неназваних з країн ООН зізналася, буцімто хакери вкрали у неї віртуальні активи на суму 316,4 млн доларів.

В звіті також повідомляється, що КНДР в обхід міжнародних обмежень продовжує створювати матеріали для ядерних реакцій, підтримує свої ядерні потужності та модернізує ракетну інфраструктуру. Матеріали та технології для цього шукають за кордоном.

Кілька країн заявили, що КНДР нібито активно торгує деталями для створення балістичних ракет великої дальності з Іраном. При цьому в Тегерані заявили, що авторам доповіді надали "сфабриковані дані".

Експерти ООН також вказують, що хакери стали чи не єдиним джерелом іноземного доходу для КНДР, оскільки з липня 2020 року країна припинила експорт свого головного товару - вугілля. Ймовірно, що це пов'язано з рішенням до мінімуму скоротити контакти з зовнішнім світом під час пандемії.

Разом з руйнівними штормами та міжнародними санкціями, пандемія серйозно нашкодила економіці КНДР.

Нагадаємо, що в січні 2021 року в Північній Кореї провели військовий парад з "найбільш потужною ракетою у світі".

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