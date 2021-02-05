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КНДР, у якій "немає коронавірусу", просить майже два мільйони доз вакцини від COVID

"Жодна людина в країні не контактувала із зараженими", - заявляв північнокорейський лідер.

КНДР, у якій "немає коронавірусу", просить майже два мільйони доз вакцини від COVID
Фото: EPA/UPG

Пхеньян, який переконує світ, що у КНДР немає коронавірусу, просить майже два мільйони доз вакцини від COVID-19.

Про це повідомляють у Глобальному альянсі вакцин та імунізації (GAVI), передає DW.

Це повідомлення є першим офіційним підтвердженням того, що влада КНДР, яка закрила кордони ще наприкінці січня минулого року і заявляла про відсутність коронавірусу в країні, звернулася за міжнародною допомогою для боротьби з пандемією COVID-19, зазначає агенція AFP.

За даними GAVI, Північна Корея, населення якої складає 25,6 мільйона осіб, може отримати 1,99 мільйона доз вакцини в рамках ініціативи COVAX - глобального фонду доступу до вакцин від коронавірусу.

Глобальний альянс вакцин та імунізації (GAVI) - це партнерство низки приватних та урядових організацій задля збільшення доступності дитячої вакцинації у бідних країнах. У GAVI беруть участь, зокрема, уряди розвинених країн, ВООЗ, ЮНІСЕФ, Світовий банк, а також Фонд Білла і Мелінди Гейтс.

Нагадаємо, в жовтні 2020 північнокорейський лідер Кім Чен Ин під час виступу на честь військового параду заявив, що в країні немає випадків зараження коронавірусом COVID-19.

"Жодна людина в країні не контактувала із зараженими", - зазначив Ин.

В кінці липня в Північній Кореї зафіксували першу офіційну підозру на коронавірус. Хворобу нібито привіз перебіжчик, який повернувся в КНДР з Південної Кореї.

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