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Дні, коли США пасували перед агресивними діями Росії, закінчилися, - Байден

Серед подібних дій він згадав втручання у вибори і кібератаки.

Дні, коли США пасували перед агресивними діями Росії, закінчилися, - Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація не має наміру поступатися перед агресивними діями Росії. Відповідь на такі дії буде жорсткішою, ніж за часів його попередника Дональда Трампа.

Про це Байден заявив під час свого виступу в Держдепартаменті, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я дав ясно зрозуміти президенту (Росії - ред.) Путіну, що я - не такий як мій попередник і що дні, коли США пасували перед агресивними діями Росії, закінчилися", - сказав Байден.

Серед подібних дій він згадав втручання у вибори і кібератаки.

Байден зазначив, що якщо це буде потрібно для захисту інтересів США, він буде готовий "змусити Росію платити більшу ціну" за ті чи інші дії.

"Ми зможемо ефективніше протистояти Росії, якщо буде діяти в координації з нашими партнерами", - додав президент США.

Нагадаємо, учора члени Сенату від Республіканської партії Мітт Ромні і Білл Хагерті закликали розширити санкції проти газопроводу "Північний потік-2" через вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному.

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