Рейтинг схвалення Путіна серед молоді в Росії за рік впав на чверть

В інших вікових категоріях такого стрімкого падіння немає.

Рейтинг схвалення Володимира Путіна серед молоді в Росії за рік впав на чверть.

Про це свідчать результати опитування "Левада-Центр".

Якщо на початку 2020 діяльність Путіна на посаді президента РФ схвалювали 68% респондентів у віці 18-24 років, то на початку 2021 року - тільки 51%.

В інших вікових категоріях такого стрімкого падіння немає. Серед людей 25-39 років рейтинг схвалення зменшився з 62% до 57%, серед людей 40-54 років - з 65% до 61%, серед людей 55+ років - залишився на рівні 74%.

Опитування проводилося з 29 січня до 2 лютого, методом особистого інтерв'ю було опитано 1616 осіб. Статистична похибка не перевищує 3,4%.