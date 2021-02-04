Міжнародний кримінальний суд визнав ватажка угандійських повстанців винним у військових злочинах

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі визнав ватажка угандійського повстанського угрупування "Армія опору Господа" (АОГ) винним у військових злочинах та злочинах проти людяності, пише Associated Press.

Йому закидають вбивства, викрадення дітей, катування, мародерство, примус до сексуального рабства.

Домінік Онгвен, якому тепер загрожує довічне ув'язнення, народився на півночі Уганди в 1980 році. У дев'ятирічному віці його він потрапив в полон до бойовиків АОГ, де з нього виховали солдата. Згодом Онгвен став одним з лідерів АОГ.

Його судять за злочини, вчинені на початку 2000-х років, зокрема за напад на табір біженців "Лукоді" на півночі Уганди, після якого Онгвен отримав підвищення до полковника. "Цивільних осіб розстрілювали, спалювали та забивали до смерті", - заявив головуючий суддя Бертрам Шмітт.

Після того, як "Армію опору Господа" вибили з Уганди військові в 2005-2006 роках, вона почала тероризувати населення північного сходу ДР Конго. Війська Онгвена, зокрема, вважають відповідальними за різанину в Макомбо у грудні 2009 році - тоді загинули щонайменше 345 мирних жителів, ще 250 було взято в полон.

На початку 2015 року Онгвена піймали в Центральноафриканській Республіці.

Адвокати обвинуваченого під час судового розгляду апелювали до трагічної історії Онгвена як дитини-солдата, але суддя цей аргумент відхилив. "Справа стосується злочинів, скоєних Домініком Онгвеном як ватажком АОГ в дорослому віці, на третьому десятку років", - сказав він. Суддя також відхилив твердження сторони захисту про те, що Онгвен страждав на психічні захворювання і діяв під примусом.

Вирок Онгвену оголосять пізніше.

Загони АОГ під командуванням Джозефа Коні продовжують діяти в прикордонних районах ДР Конго, ЦАР, Судану та Південного Судану.