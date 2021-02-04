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Лех Валенса закликав світ не боротися проти Путіна, а домагатися "системних змін" у Росії

Експрезидент Польщі вважає, що опозиціонер Навальний може отримати Нобелівську премію миру.

Лех Валенса закликав світ не боротися проти Путіна, а домагатися "системних змін" у Росії
Фото: thefamouspeople.com

Епрезидент Польщі Лех Валенса закликав до міжнародної співпраці, щоб домогтися "системних змін" у Росії після ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Колишній лідер профспілкового руху "Солідарність", яка поклала мирний кінець комунізму в Польщі у 1989 році, Валенса назвав Навального героєм, який може стати лауреатом Нобелівської премії миру.

"Він поки не отримав Нобелівську премію, але він її заслужить, якщо буде і далі займати таку позицію", - заявив Валенса, який сам отримав цю премію у 1983 році.

"Нам потрібні такі герої, як він, але нам потрібна й інша міжнародна солідарність, щоб домогтися системних змін у Росії", - сказав Валенса. Він додав, що, якби у нього була можливість поговорити з Навальний, він би запропонував йому слідувати його прикладу та боротися з системою.

"Ми не повинні боротися проти [президента Росії Володимира] Путіна, конкретних людей або поліції. Потрібно боротися за нову систему, яка виключала б таку поведінку", - сказав Валенса.

Нагадаємо, у 2018 році Лех Валенса запропонував висунути кандидатуру українського режисера Олега Сенцова на Нобелівську премію миру.

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