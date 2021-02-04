Імпорт електроенергії із Росії може тривати до весни

Лютий розпочався з похолодання, а отже, збільшення споживання електроенергії. На фоні дефіциту на енергоринку один із трейдерів розпочав імпорт кіловат-годин із Росії . Незважаючи на мізерні обсяги, подія викликала бурхливе обговорення – від гострої критики до стриманого обґрунтування необхідності поставок електрики з країни-агресора. LB.ua вирішив розібратися, чому взагалі виникла потреба купувати електроенергію у Росії, як довго це триватиме і яким чином позбутися залежності від РФ.

Фото: EPA/UPG

Імпортні поставки електроенергії з Росії в Об’єднану енергосистему України, а це фактично вся територія країни за виключенням відокремленої зони «Острова Бурштинської ТЕС» (розташована у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях) розпочалися з 1 лютого і продовжуються зараз. Останній раз Україна купувала кіловат-години у країни-агресора у березні 2020 року – це були порівняно незначні обсяги у розмірі 1,5 млн кВт-год (трохи більше 1% від загального споживання).

Починаючи з квітня 2020 року, поставки зупинили постановою Нацкомісії з держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Відповідне рішення пояснювалося необхідністю підтримати вітчизняну генерацію на фоні падіння споживання, яке було викликане карантинними заходами. Регулятор енергоринку зобов’язав компанію, яка управляє всією енергосистемою – «Укренерго», відмінити результати уже проведеного річного аукціону з продажу міждержавного перетину (пропускної здатності ліній електропередачі на кордоні) та обмежити до нуля пропускну потужність, яку планувалося виносити на місячні та добові аукціони для імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. Таким чином, трейдери не могли імпортували жодної кіловат-години з РФ, оскільки вони не могли придбати перетин – «дороги» для транспортування свого товару в Україну.

Але, згідно з законодавством, НКРЕКП з 1 січня 2021 року втратила можливість обмежувати доступ до перетину, що відкрило доступ електрики з Росії та Білорусі. Щоб зупинити імпорт, Рада може знову наділити регулятор відповідними повноваженнями.

Ринкова економіка, як і природа загалом, не терпить пустоти. Як тільки у трейдерів з’явилась можливість для відновлення поставок (цінова ситуація також дозволяла), вони одразу відновилися.

З січня в Україну пішла електроенергія з Білорусі. Це викликали хвилю критики, адже тоді як Литва, Польща відмовилися купувати цю енергію, Росії вона також непотрібна, Україна виявилася єдиним зовнішнім ринком збуту білоруської електроенергії, яку в надлишку виробляє нещодавно збудований перший енергоблок Білоруської АЕС. У Білорусі ніколи не було досвіду будівництва АЕС, станцію збудував концерн «Росатом» та ще й за кредитні кошти Росії. Якщо імпорт з Білорусі мав політичні ризики, тоді на яку ж реакцію слід було очікувати трейдерам, які б відважилися імпортувати електроенергії безпосередньо з Росії?

Фото: dtek-dnem.com.ua

Вочевидь, це питання, не давало спокою трейдерам і стримувало їх від імпорту з РФ у січні. Гравці ринку перечекали перші хвилі критики і все-таки наважилися розпочати імпорт.

В кінці січня дві компанії («Стімекс» та «Нова-енергетична-компанія») придбали перетин на лютий, проте ще не імпортували жодної кіловат-години з Росії, в той же час одеська компанія «ОНК-Груп», купивши невеликий обсяг перетину, здійснила перші поставки 1-3 лютого. Один із учасників ринку розповів LB.ua, що ряд трейдерів вже уклали контракти на імпорт з Росії, але вони чекають на реакцію влади, якщо її не буде, вони почнуть поставки з наступного тижня (з 8 лютого). За його оцінками, прибутковість таких поставок може набагато перевищувати звичні для ринку декілька відсотків.

Гостра необхідність

Імпорт з РФ розпочався не просто так саме в перші дні лютого. Основним приводом для нього стала гостра потреба енергосистеми України в додаткових обсягах електроенергії ззовні. Саме цієї зими збіглися декілька негативних факторів. Зокрема, це історично низькі запаси вугілля на складах теплоелектростанцій. За даними Міністерства енергетики, станом на 2 лютого запаси вугілля на ТЕС становили 431,9 тис т, що в 2,3 рази менше нормативного показника та в 5,5 разів менше минулорічного значення. Також атомна генерація цієї зими працює не повним складом. Зазвичай, атомники зміщують свої ремонти на літо, а на зиму виводять в роботу максимальний склад блоків (12 одиниць). Цього року ремонтна компанія на АЕС змістилася, в результаті чого в найбільш холодний місяць року у роботі перебуває лише 10 із 15 енергоблоків загальною потужністю 9,6 ГВт. Дефіцит генерації навіть змусив «Центренерго» запустити в роботу газомазутні блоки, робота яких, вважають на ринку, збиткова. Зменшення можливості виробництва та різке похолодання (зростання споживання), змусило «Укренерго» вже двічі звертатися за аварійною допомогою до білорусів.

Фото: energo.dtek.com Бурштинська ТЕС

За прогнозами синоптиків, протягом цього та наступного тижня очікується подальше зниження температури, а відповідно, потреба в імпорті буде зростати. Обсяг перетину для імпорту електроенергії із Росії становить 2,2 ГВт, а з Білорусі – 900 МВт, тобто сумарні поставки з цих країн потенційно можуть замінити собою 3 атомні енергоблоки потужністю 1000 МВт кожен.

Проте фактичні обсяги імпорту далекі від потенціалу. Станом на 3 лютого, Україна імпортує з Білорусі обсяги потужністю 340-500 МВт на годину, з Росії – 100-200 МВт на годину, й то в лише години гострої необхідності (11:00-14:00 та 19:00-22:00).

За даними «Укренерго», 2 лютого споживання сягало 21,8 ГВт (більш морозного 18 січня – 23,7 ГВт), таким чином, частка імпорту на максимумі поставок (700 МВт) трохи перевищує 3%.

За словами голови комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП Андрія Геруса, імпорт складає менше 5% ринку. До того ж системний оператор завжди віддає перевагу внутрішній генерації над поставками із-за кордону.

Ложка дьогтю

Незважаючи на невеликі обсяги, імпорт з Росії викликав шквал критики. Противники таких поставок заявили про необхідність підтримки вітчизняної генерації. Вони слушно зауважили, що Україна ніяк не може спромогтися збудувати свої атомні блоки та розширити потужності «Енергоатому», але при цьому вирішує імпортувати атомну енергію спільного для Білорусі та РФ проекту.

Також складається тенденція до того, що в майбутньому брудна вугільна генерація буде все менше і менше затребувана через екологічні вимоги. Таким чином, перед урядом залишається питання підтримки вугільної галузі на фоні зменшення попиту на вугілля в майбутньому.

Варто зазначити, що саме зараз вугілля критично не вистачає, і генеруючі компанії разом із нарощуванням видобутку розпочали укладати контракти на імпорт викопного палива. Наприклад, компанія ДТЕК планує імпортувати вугілля з Казахстану.

«У січні 2021 року імпорт обійшовся країні в 300 млн грн. За самими скромними підрахунками, чиста маржа горе-імпортерів за місяць склала 50 млн грн. Кожен день імпорту зараз обходиться країні в 10 млн грн», – заявив перший заступник Геруса по комітету Олексій Кучеренко.

Фото: facebook/Олексій Кучеренко Олексiй Кучеренко(справа)

Критики імпорту енергоносіїв із Росії справедливо наводять аргументи щодо справжніх намірів РФ, починаючи з поставок дешевого природного газу з подальшим «викручуванням рук» високою ціною і закінчуючи прямим військовим вторгненням, анексією Криму та окупацією частини Донбасу.

Тимчасовий захід

Сторона, яка наводить аргументи на користь імпорту з РФ, наголошує, що в ці холодні тижні лютого не можна обійтися без поставок з-за кордону. «В цьому місяці імпорт дійсно буде допомагати нам збалансувати нам нашу енергосистему», – переконує Андрій Герус.

Фото: Громадське Андрiй Герус

Керівник «Нової-енергетичної-компанії», яка придбала перетин з Росії в Україну, Олександр Притика зазначив, що без імпорту вже б розпочалися відключення споживачів електроенергії. Також він вважає, щоб імпорту вдалося уникнути за умови наявності ефективної та конкурентної генерації в середині країни.

«Трейдери завжди будуть прагнути купувати там, де ресурси дешевше і продавати там, де вони дорожчі. Це аксіома ринкових відношень», – додав Притика. На фоні дефіциту, ціна на ринку «на добу наперед» на 3 лютого в кожну годину доби досягли максимально допустимих значень – 2,05 грн/кВт-год в денний період.

Гравці на ринку електроенергії добре розуміють, що імпорт і розмови про нього – це не надовго. Гостра потреба у ньому буде зберігатися лише в період значного споживання, тобто лютневих морозів. Вже в березні впаде споживання, на ТЕС почне прибувати українське та закордонне вугілля, атомники виведуть з ремонтів деякі блоки і дефіцит зміниться на профіцит. Як тільки внутрішня генерація запрацює, одразу імпортні поставки будуть обмежені з боку «Укренерго».

Проте до березня питання збалансованої роботи енергосистеми буде стояти гостро. У разі неможливості покриття дефіциту «Укренерго» спочатку має обмежувати споживання черг споживачів (ряд промислових підприємств уже попереджені про необхідність «знизити оберти» в найближчі дні). Якщо і цей інструмент не спрацює, тоді системний оператор буде змушений застосувати графік відключень.

Фото: izvestia.kiev.ua

Варто сподіватися, що нинішня ситуація залишиться проблемою лише менеджерів енергокомпаній і не зачепить споживачів. Для її системного вирішення у майбутньому, Україні варто мати справу з менш ризикованими партнерами, тобто рухатися в європейську енергомережу (ENTSO-E). Імпорт з країн Європи вже не буде викликати стільки галасу. Більш того, напрям торгівлі з розвиненими європейськими ринками може змінюватися майже кожну годину. Прямим доказом того є торгівля на кордоні «Острова Бурштинської ТЕС», де трейдери вирішують імпортувати або експортувати в залежності від динаміки цін, яка постійно змінюється.

Згідно урядового плану, приєднання до ENTSO-E заплановане у 2023 року, а до того часу можливо ми станемо свідками ще не однієї баталії довкола торгівлі енергоносіями з країною-агресором.