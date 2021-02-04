Фонд гарантування вкладів оголосив про відновлення контролю над "одним із найбільших зомбі-банків"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив, що 2 лютого йому вдалося відновити контроль над Златобанком, назвавши його одним із найбільших "зомбі-банків".

Про це йдеться на сайті Фонду.

Златобанк, який свого часу входив у топ-30 найбільших банків України, збанкрутував на початку 2015 року.

Колишні акціонери не погодилися з рішенням про закриття банку, і в судовому порядку домоглися оскарження рішень про визнання банку неплатоспроможним, заблокувавши тим самим процедуру його ліквідації. Фонд був змушений зупинити розрахунки із вкладниками та кредиторами банку.

В липні 2019 року вони перейменували банк на ПАТ "Злато", змінили місцезнаходження юрособи і спробували розпочати процедуру банкрутства банку відповідно до норм Кодексу про банкрутство, який жодним чином не регламентує банкрутство банків.

Фонд вважає, що таким чином колишні власники хотіли уникнути уникнути можливого покарання за доведення банку до банкрутства та нанесення збитків кредиторам банку (загальна сума акцептованих вимог кредиторів становила майже 6,9 млрд грн).

Результатом численних судових спорів, ініційованих та виграних Фондом, стало відновлення статусу-кво: здійснену перереєстрацію визнано незаконною, справу про банкрутство закрито, використовуючи норми закону України №590 (так званого "банківського", або "антиколомойського" закону) у Держреєстрі у позасудовому порядку поновлено запис про здійснення ліквідації банку уповноваженою особою Фонду.

Таким чином, на сьогодні у статусі зомбі-банків залишається три фінустанови: ПАТ "УкрІнБанк", ПАТ "КСГ Банк" та ПАТ "Капітал".

Нагадаємо, власниками Златобанку були мати і дочка Олена та Ольга Якименко. Установу також пов'язували з бізнесменом Леонідом Юрушевим на підставі того, що Олена Якименко була свого часу топ-менеджером у банку "Форум", коли ним володів Юрушев, а сам Златобанк було зареєстровано незабаром після того, як Юрушев продав "Форум" німцям.